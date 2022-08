Strah pred pornografijo

Ustvarjanje mitov in vsiljevanje občutka krivde

Zavod Iskreni ponuja rešitev, kako premagati nečistočo

Pri zavodu Iskreni so pred dvema mesecema začeli oglaševati spletno stran osvobojen.si, ki naj bi ljudem pomagala pri zdravljenju odvisnosti od pornografije. Njen pobudnik je Vid Planinc, ki želi na podlagi lastne izkušnje zasvojenosti pomagati tudi drugim – predvsem kristjanom. »

Še nihče se ni samozadovoljeval in bil na to ponosen. Vsi vemo, da je to nekaj sramotnega, otročjega, ponižujočega,« je prepričan Planinc. Ker je odraščal v krščanski družini, je ob gledanju pornografije občutil sram, vsakodnevno gledanje pornografije pa naj bi škodilo tudi njegovemu odnosu s partnerico. Odrešitev je doživel z vsakdanjo molitvijo rožnega venca, je pred kratkim dejal za spletni portal Sobotainfo.com. Pomagala sta mu tudi redna spoved in obiskovanje maše; usmerjal ga je spovednik, brat kapucin.

Na omenjeni spletni strani najdemo priporočila predvsem za moške, njihove partnerice, starše in celo za duhovnike, ki ne vedo, kaj odvisnežem reči v spovednici. Najdemo tudi tako imenovano prvo pomoč; gre za navdihujoče citate, hecne meme in odlomke iz Svetega pisma, ki naj bi človeku v ključnih trenutkih pomagali pregnati grešne misli.

Odvisnežem naj bi pomagali posebni programi – poleg programov zavoda Iskreni recimo duhovni program Exodus 90, »ki po zgledu Jezusovega življenja vključuje molitev, askezo in bratstvo«. Poseben program za ženske ponuja zavod Živi na polno v obliki seminarjev in duhovnih vaj »za osebnostno in duhovno rast, ki so namenjeni ženskam vseh starosti v vseh življenjskih situacijah, ki želijo (za)živeti na polno«. Programi zavoda so namenjeni vsem, poudarjajo, predvsem pa »želijo oznaniti, da je življenje z Bogom pustolovščina, doživetje, veselje, izziv, hoja po robu, divje, strastna ljubezen«.

Ko govorimo o pornografiji, je kakopak nujno govoriti tudi o njenih negativnih plateh – pornografija ne bi smela biti temelj za predstavo, kakšna naj bi bila primerna spolnost. Vendar ima svoje dobre plati, dodaja seksologinja Gabrijela Simetinger. Glede na raziskave uporabniki pornografije »povedo, da je pornografija zanje zabava, pozitivno vpliva na njihov odnos do spolnosti, jim da navdih za nove spolne tehnike, za nekatere dobijo potrditev oziroma z njeno pomočjo umestijo svoje spolno vedenje kot normalno, povečuje užitek v dolgih partnerskih razmerjih, lahko si ogledajo stvari, o katerih fantazirajo. Hkrati pornografija poveča število spolnih odnosov, izboljša nastop, pogled na seks, izboljša celo samopodobo in užitek pri samozadovoljevanju in seksu v paru.«

Gabrijela Simetinger na primere dejanske odvisnosti od pornografije – se pravi odvisnosti, ki človeku onemogoča normalno življenje – še ni naletela. »Prav gotovo gre pri tem za ustvarjanje novodobnih mitov o pornografiji, da je pornografija škodljiva, da povzroča odvisnost. Pri podobnih programih gre predvsem za poskus ustrahovanja ljudi in vsiljevanja občutkov krivde v podzavest tistih, ki jo gledajo,« je prepričana.