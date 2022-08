Tudi v Sloveniji se zanašamo na tuje delavce, ti pa pogosto delajo v slabih delovnih razmerah

Turški delavci

Slovenska, evropska in turška zastava na slovesnosti ob preboju prvega predora Mlinarji na trasi drugega tira Divača -Koper

© 2TDK

Na Hrvaškem so odprli Pelješki most, ki pred mejo z Bosno in Hercegovino povezuje kopno s polotokom Pelješac. Vendar se skupaj s hvalnicami projektu, pojavljajo očitki o neznosnih delovnih razmerah kitajskih delavcev, odgovornih za gradnjo mostu. Razmere naj bi spominjale na suženjstvo, omejena naj bi jim bila svoboda gibanja in domnevno niso bili plačani po postavkah, ki veljajo na Hrvaškem, so pred kratkim v evropskem parlamentu opozorili nekateri evropski poslanci, med njimi poslanec Zelenih Daniel Freund.