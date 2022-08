Ukrajinska lekcija in Tajvan

Kevin Harber / flickr

Tako kot Rusija želi tudi Kitajska za vsako ceno združiti nekdanjo domovino, to pa vključuje priključitev demokratičnega Tajvana. Uradni obisk Nancy Pelosi v Tajpeju ta teden je Kitajsko dodatno razburil, v odgovor je napovedala celo »vojaške ukrepe«.

ZDA so ob aktivni vojni v Ukrajini izbrale slab trenutek za eskaliranje odnosov s še enim avtokratskim hegemonom. Toda istočasno je to lahko budnica za EU, da zavzame jasno stališče in da Kitajski vedeti, da jo v primeru vojaške agresije čakajo gospodarske sankcije. Izločitev Kitajske iz globalnega trga bi imela resne posledice za nenehno gospodarsko rast te na izvozu temelječe države. Da bi ob zmanjšani rasti slabo izpadla zlasti partija, se zaveda tudi Xi, zato bi verjetno grožnje z ekonomskimi sankcijami proti Kitajski delovale bolje kot proti Rusiji.

A seveda bi bil to hkrati dodaten ekonomski udarec za Zahod. Že res, da Kitajska ni Rusija, a morebitna invazija nas ne sme ujeti tako nepripravljenih kot v primeru Ukrajine.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.