»Tajvan je vsaj toliko naš, kot je naš Krim«

IZJAVA DNEVA

"To, kar je Ukrajina za vojno na kopnem, je Tajvan za spopad na morju. Veliki preizkus globalne politike miru. Ker vojno v Ukrajini razumemo kot evropsko vojno, bi operacije v kitajskem morju z veseljem prepustili azijskim državam. Vendar vsi uporabljamo na Kitajskem narejene ameriške računalnike, ki jih poganjajo na Tajvanu narejeni mikroprocesorji. Tako vsaj vemo, da delujejo. Z našimi vrtalnimi stroji, telefoni in solarnimi ploščami ni nič drugače. Vse, kar uporabnega primemo v roke, so si izmislili Američani in naredili Kitajci. Rusi so naredili nafto, plin in premog, Ukrajinci pa pridelali žito. Tajvan je vsaj toliko naš, kot je naš Krim. Vsaj stališče do morebitnega spopada bi moralo biti nedvoumno."

(Ervin Hladnik Milharčič, novinar, v Dnevnikovi kolumni o večnem vprašanju, kdo so naši)