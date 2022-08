O dojenčkih in nedojenčkih

Leonardo da Vinci / Wikimedia Commons

Obeležujemo svetovni teden dojenja. Tako slovenski Nacionalni inštitut za javno zdravje kot American Academy of Pediatrics prvih šest mesecev otrokovega življenja za prehranjevanje in hidracijo priporočata izključno dojenje.

Mleko je za novorojenčka in majhnega dojenčka optimalno živilo, saj mu zagotavlja energijo, hranila in tekočino ter protitelesa, a vztrajanje pri dojenju lahko ima negativne posledice na psihično zdravje oseb, ki rodijo. Prepričanje, da je treba za vsako ceno dojiti, podpihujejo strahovi o domnevnem prepočasnem pridobivanju teže otroka, istočasno pa osebe, ki rodijo, ne dobijo potrebne vzpodbude in dolgotrajne podpore, ki bi jim lahko izkušnjo olajšala.

Obstajajo pa osebe, ki ne morejo ali ne želijo dojiti. V času in prostoru, kjer se nahajamo, je lahko tudi nedojen otrok brez težav ustrezno prehranjen, zato predstave o tem, kako naj bi "popolna mama" skrbela za dojenčka, prej kot njegovo zdravje zasledujejo katoliško moralo in žensko krivdo.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.