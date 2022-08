Bo ogrevanje to zimo vsaj trikrat dražje?

IZJAVA DNEVA

"Na to vprašanje ne morem odgovoriti, ker se borzne cene spreminjajo izjemno hitro. Trenutna cena je okrog 205 evrov. Mi vsakodnevno delamo simulacije, kaj to pomeni za končnega odjemalca toplote. Če je denimo zdaj nekdo s 40 kvadratnimi metri velikim stanovanjem za ogrevanje plačeval okrog 50 evrov mesečno, bo to zimo glede na trenutne cene plina plačeval vsaj trikratnik tega."

(Novi direktor Energetike Maribor Boris Novak o tem, zakaj še zmeraj niso zakupili plina za prihajajočo kurilno sezono in za koliko se bo podražilo ogrevanje; v intervjuju za Večer)