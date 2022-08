»RTV Slovenija je dosegla najnižjo točko v svoji zgodovini«

IZJAVA TEDNA

"Kritike so se že kmalu izkazale za upravičene, a kljub temu zakona od takrat ni uspela spremeniti nobena vlada. Razmere na RTV Slovenija so zadnji dve leti še posebej problematične, javna radiotelevizija pa je dosegla najnižjo točko v svoji zgodovini. Trenutno vodstvo RTVS ne zasleduje ciljev interesov javnosti, ki bi jim javna RTV morala služiti, ampak izključno ozke politične interese."

"S spremembo zakona ne smemo več odlašati. Razmere v našem največjem zavodu na področju kulture se iz dneva v dan slabšajo."

(Astra Vrečko, ministrica za kulturo iz vrst Levice, o tem, da je bil dosedanji zakon o RTV Slovenija iz leta 2005 že pred sprejemom deležen kritik domačih in mednarodnih novinarskih združenj ter strokovnjakov za medije, ki da so opozarjali, da zakon na široko odpira vrata političnemu podrejanju javne RTVS, saj vsakokratni vladajoči koaliciji omogoča imenovanje večine članov programskega in nadzornega sveta, prek njih pa tudi vpliv na imenovanje generalnega direktorja RTVS, posredno pa tudi na imenovanja direktorjev radia in televizije ter področnih urednikov; v izjavi za Večer)