»Samo nevedni pustijo kapitalistom kovati dobičke na njihov račun«

IZJAVA DNEVA

"Res je v razdeljeni in skregani Sloveniji vedno polovica ljudi "poraženih". Res je tudi, da so razglašeni porazi posledica pišmeuhovstva in velikega pomanjkanja splošnega znanja. Ker samo nevedni lahko pustijo novokomponiranim svobodnim kapitalistom kovati dobičke na njihov račun in jim uničevati okolje. Ko šolniki zaradi neumnosti razglašajo poraz, je pot iz pekla, ki ga živimo, proti raju neprehodna. Svet so pregreli dobički peščice pogoltnih. Prostovoljcev, ki zgolj v Sloveniji že leta gasijo požar za požarom - od dobesednih do socialnih - je tisočkrat več. Za preživetje bomo nekaj morali postoriti vsi in se prej nekaj malega naučiti."

(Saša Dragoš v kolumni Primorskih novic o korakih do boljšega sveta in posnemanju osveščenih)