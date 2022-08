»Nikomur v BiH, ne Srbom ne Bošnjakom ne Hrvatom, ni do vojne«

IZJAVA DNEVA

"Dodik je radikalec, ki hoče odcepitev od BiH, nekdo je radikalec, ker meni, da bi v BiH morali vladati Bošnjaki, nekdo tretji pa je radikalec, ker želi na svojem prostoru narediti svojo malo državico. Vse to so nerealne možnosti. Edina realna možnost je, da BiH ostane takšna, kot je zdaj, in da politiki sklenejo kompromis in delajo v službi državljanov."

"Nikomur v BiH, ne Srbom ne Bošnjakom ne Hrvatom, ni do vojne. Mislim, da se morajo samo pojaviti novi voditelji, ki jim zaupajo vsi trije narodi. Takšni politiki obstajajo in ti so prihodnost BiH. Stara vojna ekipa s svojimi vojnimi politikami pa mora oditi s pomočjo naroda in mednarodne skupnosti. Sam sem optimist, da ob pomoči mednarodne skupnosti to lahko storimo. Sami pa bomo težko, priznam."

(Bošnjaški politik in lastnik časnika Dnevni avaz Fahrudin Radončić o tem, da so po njegovem zahteve Hrvatov po spremembah volilne zakonodaje v Bosni in Hercegovini popolnoma legitimne, obenem pa upa, da bodo letošnje volitve odnesle radikalne politike, ki strašijo z vojno, namesto da bi se spopadali z draginjo, in prinesle stabilnejše odnose v državi; v intervjuju za STA)