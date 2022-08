Spanec je pol zdravja

Kelly Sikkema / Unsplash

Spanec je eno od osnovnih telesnih in duhovnih stanj – in vendar do danes eno slabše razumljenih. Pred nekaj leti je dr. Matthew Walker s svojo knjigo Zakaj spimo razburkal poljudnoznanstveno javnost, ko je predstavil prednosti rednega spanca – in škodljive posledice njegovega pomanjkanja; od krajšega življenja do nesreč in višjega tveganja razvoja raka.

Nedavno objavljen članek predstavlja hipotezo, da ponočevanje pomembno vpliva na nevrologijo našega zaznavanja in obnašanja. Budni v času, ko naj bi glede na cirkadiani ritem spali, sprejemamo tvegane ali celo nevarne odločitve – vključno s povečano uporabo prepovedanih drog in nasilnimi zločini.

Ali povezava drži, bodo pokazale nadaljnje raziskave. A ne glede na to že vemo, kako negativno na zdravje delavcev vplivajo neredne izmene v zdravstvu ali letalsko prehajanje med časovnimi pasovi. V sobodnem delovnem okolju nam je tako včasih odvzeta celo moč skrbeti za eno od ključnih človeških potreb – in z njo za temelje svojega zdravja.

