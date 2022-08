Dementne laži skrajne desnice

Kaj če bi sodišča politike, ki razpečujejo rasistične in nacistične teorije zarote, tako denarno kaznovala, kot je teksaško sodišče kaznovalo Alexa Jonesa, razpečevalca dementnih teorij zarote

Alex Jones pred prihodom na sodišče v Austinu v zvezni državi Teksas. Jones je najbolj »zaslovel« s konspirološko teorijo o tem, da je bil množični pokol na šoli Sandy Hook zrežiran.

© Profimedia

Viktor Orbán je dobil osmi čut – vidi mrtve. In mrak, propad Zahoda, apokalipso – »desetletje nevarnosti, negotovosti in vojn«. Najprej je 23. julija v romunskem mestecu Băile Tuşnadu rekel, da Madžari niso »ljudstvo mešane rase«, da se z nebelci, neevropskimi rasami, ne bodo mešali, da nočejo postati »ljudstvo mešane rase« in da evropske nacije, ki so mešane, »niso več nacije« (temveč le še »konglomerati ljudstev«). Njegova dolgoletna svetovalka je odstopila, rekoč, da je šlo za »čisti nacistični govor«. Stebrom Zahoda, zbranim v Bruslju, se je to zdelo le rasistično. Niso brali Hitlerjevega Mein Kampfa.