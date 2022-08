Kaj prinaša predlog sprememb zakona o evidencah?

Predlog, ki ga podpirajo delavski sindikati in inšpektorat za delo, a mu oporekajo delodajalci

Bivalne razmere indijskih delavcev v podjetjih Marinblu in Selea. Njihovi obrazi so zakriti zaradi zagotavljanja anonimnosti.

Goran Lukić iz Delavske svetovalnice že leta opozarja na grozljive primere izkoriščanja delavcev. V zapisu, ki ga je delil pred kratkim, je tako zapisal, da se nanj pogosto obračajo vozniki, ki so na cesti tudi po 12 ur, podobno gradbinci, ki po cele dneve preživijo na gradbišču, in delavci v gostinstvu s celodnevnimi izmenami. Opozarja tudi na primer turških delavcev, ki gradijo drugo cev karavanškega predora in drugi tir železniške proge Divača–Koper, ti naj bi po navedbah delavcev oddelali 240 ur na mesec. Pa na odmeven primer podjetij Marinblu in Selea, v katerih naj bi v nemogočih razmerah delavci delali tudi po 30 ur in bili ob tem žrtve mobinga. Pred kratkim pa je javnost zgrozil še primer indijskih delavcev, ki naj bi v ljubljanski avtopralnici delali po 62 ur na teden, bili ob tem deležni groženj in v Sloveniji ostali brez potnih listov.