O čem sta se na kavi pogovarjala Žan Mahnič in Jonas Žnidaršič?

IZJAVA DNEVA

"Ko na primer poslušam razprave kolega Branka Grimsa, ugotavljam, da vsak njegov drugi stavek vsebuje besedo »levičarji«, tako da dobiš občutek, da bi zbolel za ošpicami, če bi prišel k njemu kakšen levičar na obisk. Rekel sem si, da bom to poskušal spremeniti, v politiki nočem imeti sovražnikov, pač pa nasprotnike. Ponujam roko, da jo stisnejo in da se bomo lahko vsaj pogovarjali, ne pa da se bomo grdo gledali. Tega si ne dopustim! In lahko povem, da sem že bil na kavi z Žanom Mahničem. Pogovarjala sva se o slasteh in pasteh viljamovke."

(Poslanec SD in nekdanji TV voditelj Jonas Žnidaršič v intervjuju za časnik Delo o tem, ali obstaja kakšen poslanski kolega, s katerim absolutno ne bi šel na kavo, ker z njim ne bi zmogel sedeti za isto mizo)