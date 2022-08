Ko reke presahnejo

Kaj bomo pili jutri?

Suša na površju se pozna tudi v globini. Številni izviri so presahnili, raven podtalnice pa počasi upada. Za zdaj je pitne vode sicer dovolj, toda kaj bo, če reke presahnejo? Na fotografiji izvir Ljubljanice (Retovje).

© Uroš Abram

Voda je vseokoli nas – v oblakih, v zraku, v lužah na tleh, v rekah, jezerih in morjih, v bazenih, straniščih, pipah in ceveh. Voda je okoli nas in v nas samih: sestavlja od 55 do 60 odstotkov človeškega telesa. Tako zelo smo navajeni nanjo, tako zelo odvisni od nje, tako zelo spojeni z njo, da večina ljudi niti ne razmišlja, od kod je prišla in kako je nastala – nekako se domneva, da ves čas nastaja s preprostimi kemičnimi reakcijami spajanja vodika in kisika in da je že od nekdaj neločljivi del našega planeta.