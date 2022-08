Nova navodila ministrice za notranje zadeve za ravnanje policije na protestih

Mala šola človekovih pravic

Nepotrebno nasilje policije na lanskem protestu proti vladnim ukrepom za preprečevanje širjenja epidemije

© Željko Stevanić, IFP

Prejšnji notranji minister Aleš Hojs je protivladne protestnike osebno izzival s sprehajanjem po Ljubljani, obkrožen z oboroženim spremstvom specialne policijske enote z avtomatskim orožjem, njegova naslednica Tatjana Bobnar pa, kaže, želi narediti korak nasproti ljudem. Del tega »pomiritvenega« programa sta očitno ugotavljanje in priznanje napak, ki jih je policija v letih 2020 in 2021 storila na javnih shodih in protestih.