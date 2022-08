Cenejša programska oprema

Evropsko sodišče meni, da je odkupovanje rabljenih licenc legalno

Microsoft Office verjetno pomeni najosnovnejši nabor računalniških programov, ki jih potrebuje vsak šolar, študent, pisarniški delavec, ne nazadnje novinar ali kdorkoli, ki vodi evidence in sem pa tja rabi tudi kaj zapisati v elektronski obliki. V sklop programov med drugim sodijo program za urejanje besedil Word, program za obdelavo razpredelnic Excel, predstavitveni program PowerPoint in urejevalnik opravil, integriran s koledarjem in odjemalcem elektronske pošte Outlook. Uporabnikom je omogočena tudi shramba podatkov v oblaku v storitvi OneDrive. Microsoft Office je zagotovo najbolj znan ponudnik programov s tovrstno vsebino – ob čemer sicer ni edini, se pa zanj še vedno odloča večina posameznikov in podjetij. Temu primerna je tudi njegova cena.