O edinem pravem načinu življenja in dostojnem oblačenju žensk

Fundamentalizem med nami

Pripis fotografij: »Če kdo misli, da ne obstaja dostojno žensko oblačilo za bazen ali plažo …«

© Twitter

Slovensko tvitosfero je pred kratkim spet razburil krščanski fundamentalist Alen Koman iz gibanja Scutum Fidei, znan po svojih konservativnih in seksističnih stališčih, ki jih pogosto deli bodisi v svojih tvitih bodisi na posnetkih, ki jih objavlja na YouTubu. Širši javnosti je postal znan, potem ko je ob uspehih slovenskih smučarskih skakalk zapisal, da je ženski šport perverzija, zdaj pa je javnost razburil še s fotografijo svoje žene na kopališču v bližini Železne Kaple, oblečene v burkini, s čimer je domnevno želel »spodbuditi in opogumiti še ostale ženske k dostojnemu oblačenju tudi na kopališčih«.

Koman se je februarja pridružil pogromu nad uspehi slovenskih smučarskih skakalk. Zapisal je, da je ženski šport perverzija, »ta majhnost žensk, ki se morajo na vsak način siliti v ospredje, pa pomilovanja vredna in govori zgolj o veliki bolečini teh deklet in žensk, ki jim nihče ne pove, da bi bile srečne zgolj kot matere ali nune«. Temu je pritrdil tudi učitelj Ivo Kerže, delno zaposlen na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru, ki meni, da je »izrojena vsaka oblika zaposlitve ženske izven doma«. Takisto pa mu je pritrdil Aleš Ernecl, zloglasni provokator in ustanovitelj Nacionalne tiskovne agencije: »Si predstavljate, da je vojna, mi, moški pa ženske čakamo na kolodvoru, da se vrnejo? No, tako se jaz počutim glede vsake nacije, ki resno jemlje ženski šport, se iskreno veseli zmag svojih športnic ali jih celo forsira kot nacionalne ambasadorke.«

Komanova objava glede na njegove pretekle izpade ni presenetljiva, nič manj serija tvitov, ki ji je sledila. Po prvotni objavi je zapisal recimo še, da je njegova žena dostojno in spodobno oblečena, kot želi sama, in se v svojih oblačilih počuti svobodno in ženstveno. S čimer ni nič zares narobe. Vendar pa je nadaljeval, da so po njegovem mnenju, ki ga deli s svetim Leopoldom Mandićem – gre za hrvaškega kapucina, znanega spovednika in svetnika –, nespodobne »vse ženske, ki se oblačijo nedostojno, nosijo pajkice ali razkazujejo svojo kožo, meso na prodaj«. Dodal je še, da je nespodobno oblačenje najmanj neokusno, mnoge moške pa – njega kakopak ne – »pogledi na napol razgaljene ženske tudi zapeljujejo v grešne misli in greh«, ob čemer je krivda »tudi na tistem, čigar obnašanje ustvarja grešno priložnost«.

Ob tem je verjetno sicer pozabil na Matejev evangelij, ki pravi, da »če te desno oko pohujšuje, ga iztakni in vrzi od tebe; kajti bolje je zate, da izgubiš en del telesa, kakor da bi bilo celo tvoje telo vrženo v peklensko dolino. In če te desna roka pohujšuje, jo odsekaj in vrzi od sebe, kajti bolje je zate, da izgubiš en del telesa, kakor da bi celo tvoje telo prišlo v peklensko dolino.«

A če se vrnemo k bistvu: Koman želi povedati, da je njegov način življenja edini pravi, zato je tak tudi način, kako se oblači njegova žena. Kar pa je »učbeniški primer fundamentalizma«, meni religiolog dr. Aleš Črnič. »Gre za dokaz, da fundamentalizem ni omejen samo na islam, niti približno ne. Lahko vidimo, da gre za sorodno pojavno obliko. In lahko vidimo, kako tudi znotraj ’naše’ tradicije obstajajo veje, ki so v strukturnem smislu popolnoma identične tistemu groznemu drugemu, ki ga predstavlja islam. Fundamentalizem je tukaj med nami. In kakor je škodljiv in nevaren fundamentalizem v islamu, tako je nevaren tudi fundamentalizem v krščanstvu, budizmu ali kjerkoli drugje.«