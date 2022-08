Diagnoza za nov EMŠO

posnetek zaslona / Med modro in roza: Nika in tovarna igrač

Pot do pravnega priznanja spola in spremembe dokumentov se med državami razlikuje: v nekaterih je sprememba mogoča že zgolj na podlagi samoidentifikacije, v večini držav, ki omogočajo zakonito spremembo, pa je ta mogoča šele z medicinsko obravnavo.

Navkljub novi različici mednarodne klasifikacije MKB-11, ki transspolnosti ne obravnava več kot duševno motnjo, je tudi v Sloveniji še vedno v uporabi starejša verzija, ki pa jo. Trans osebe so tako patologizirane, podvržene medicinski obravnavi in diagnozi duševne motnje, ki jo potrebujejo za sicer povsem birokratski postopek potrditve spola v dokumentih.

Živete realnosti trans ljudi so raznolike in predstavljanje transspolnosti kot vezane izključno na telo in medicinsko tranzicijo briše številne trans osebe, predvideva in mnogokrat potiska trans ljudi v medicinsko obravnavo in pušča grozljive posledice. Biti dober zaveznik na položaju moči pa ni nemogoče – že ena ura korektne reprezentacije na nacionalni TV lahko recimo premika gore.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.