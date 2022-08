Moralno vsiljevanje »pravilnega« pogleda na vojno v Ukrajini

IZJAVA DNEVA

"Moralizem oziroma moralno vsiljevanje »pravilnega« pogleda na vojno v Ukrajini ni problem posameznih glasov, ki imajo mandat za moralne sodbe o trku dveh nacionalizmov, ki se je pripravljal desetletja. V veliko večji meri je problem ponotranjene medijske samocenzure, ki sploh več ne opazi, da je v medijih prostor izključno za poglede, ki so že na prvi pogled deklarativno poravnani z dihotomijo: Ukrajina dobra – Rusija slaba. Novinarski fokus v pogledu na vojno je omejen na pripovedovanje zgodbe o ukrajinskem trpljenju in ruskih zločinih, četudi se za vojno skriva mnoštvo zgodb, tudi take, ki so za Zahod neprijetne in potencialno nevarne. Take torej, da bi se iz njih dalo učiti, poravnati smer, take, ki bi, raziskane in povedane, položaj Zahoda lahko kvalitetno informirale ter pomagale k »redakciji« drže v konfliktu. Eno teh vprašanj je gotovo, komu vse se vojna bolj izplača kot mir. Ter – katere so robne evropske in globalne regije, ki bodo po polnem razmahu posledic gospodarske vojne med Rusijo in Zahodom najverjetneje potegnile ta kratko."

(Mojca Pišek, novinarka, literarna kritičarka in esejistka, v Delovi kolumni o tem, da je že od ranih ur ruske invazije javna razprava o vojni potopljena v moralizem, ki ga signalizirajo različne trditve tipa »morali bi«)