Končno nekaj, kar je s ceno razkurilo vse mačo konservativce in jezne starce z desnice

IZJAVA DNEVA

"Končno nekaj, kar je s ceno razkurilo vse mačo konservativce, pretenciozne frajerje in jezne starce z desnice in ustvarilo pravo bojno fronto, kjer z neokusnimi šalami obmetavajo ženske - gre za državno plačevanje menstrualnih pripomočkov. Kakšen pisunski luzer bi celo plačal kavo "gospem in gospodičnam", "onega" pa pač ne ... Skratka, tako močne plime prostaštva, nizkotnosti, ignorance, neumnosti, ki smo ji sicer posamično priče že dlje časa, še nismo videli. Na angleških in ameriških univerzah so že desetletja na javnih straniščih avtomati z ustreznimi sredstvi, večina jih je - recimo na državnih univerzah - brezplačnih. Zagotovo je tako v številnih evropskih šolah in univerzah ter marsikje po svetu. To je socialni problem, ki pravkar postaja z galopirajočo revščino vse izrazitejši: zadnja raziskava v Veliki Britaniji je pokazala, da veliko deklet ob določenih dnevih ne pride v srednje šole; razlog je v tem, da v najbolj razvitem delu sveta celi sloji družbe nimajo več denarja za tovrstne potrebe - deklice pa so običajno prve žrtve pomanjkanja. Glavna težava, ki je enako prisotna povsod, je moški občutek sramu in posledično zapoved, naj ženske svojo neznosno intimnost obdržijo zase, ponosnega in hkrati sramežljivega patriarha pa ne obremenjujejo ali spravljajo v neprijetno situacijo. Ko ženska v sebi nosi novo človeško življenje, pa nenadoma postane javna last konservativne oblasti, Cerkve in vseh moških, ki v njenem imenu odločajo, in posledično nima več nobene oblasti nad svojo intimo, v katero je bila porinjena pred nosečnostjo."

(Dr. Svetlana Slapšak, antropologinja, v Večerovi kolumni o tem, koga so razkurili javno dostopni menstrualni pripomočki)