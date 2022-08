Verjamete Možini, Pirkoviču, Urbaniji, Jadranki Rebernik in Rosviti Pesek, da le profesionalno opravljajo svoj posel?

IZJAVA DNEVA

"Vsi novinarji, ki smo v preteklosti prestopali, in vsi ti, ki zdaj prestopajo, smo govorili o izzivih, novih poteh in profesionalnosti. Profesionalnost pa lahko hitro trči ob narcisizem, vsevednost in vsemogočnost naročnikov. Lahko verjamete Jožetu Možini, Igorju Pirkoviču, Jadranki Rebernik, Rosviti Pesek in Urošu Urbaniji, da le profesionalno opravljajo svoj posel. Ampak en dva tri je naročnik neizprosen. Zahteva popolno predanost. Popolno vdanost. In v trenutku vsi postanejo le navadni propagandisti. Upam, da je nova oblast z Robertom Golobom toliko pametna, da se v te vode ne bo spuščala. Da bo pustila tako novinarjem kot piarovcem, da delajo po svoje. Tudi če bo malo bolelo in skelelo ..."

(Komentator in nekdanji novinar Leon Magdalenc o novinarskih prestopih v politiko in nevarnosti propagande; v časniku Dnevnik)