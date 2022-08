»Partizanstvo ni le narodnoosvobodilni boj, sestavni del so bili tudi delavski in ženski boji«

IZJAVA DNEVA

"Vse več ljudi iz umetniških, teoretskih in angažiranih krogov razume Jugoslavijo kot nedokončan projekt in kot nekaj, kar je imelo ogromne emancipatorne potenciale. Dediščina NOB od nas zahteva, da še vedno zastopamo partizansko stališče, kar seveda ne pomeni, da bomo vzeli v roke orožje in se odšli bojevat v gozdove, ampak da se bomo postavili na pozicijo potlačenih in izkoriščanih. Partizanstvo ni le narodnoosvobodilni boj, sestavni del so bili tudi delavski in ženski boji."

(Gal Kirn, teoretik, že deset let poglobljeno preučuje partizanski boj in jugoslovanski socializem. Pred kratkim je bila v slovenščino prevedena njegova knjiga Partizanski protiarhiv. Zgornja izjava je povzeta iz njegovega intervjuja za časnik Delo.)