Zakaj Golobova vlada ne ukine dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja?

IZJAVA DNEVA

"Že z uresničitvijo najhitreje izvedljive obljube, ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja, bi si stranka Gibanje Svoboda povečala uspeh na jesenskih volitvah in med volilci dobila tolikšen kredit, da bi ves preostali mandat lažje sprejemala tudi neprijetne odločitve. Da tega ne stori, ko bi ji to najbolj koristilo, pomeni, da tega sploh ne namerava storiti. Morda računa, da volilci jeseni še ne bodo opazili, da so bili spet enkrat prevarani. Do državnozborskih volitev bodo prav gotovo."

(Dušan Keber, zdravnik in nekdanji zdravstveni minister, v Dnevnikovi kolumni poziva predsednika vlade Roberta Goloba, naj uresniči svojo predvolilno obljubo in ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanje)