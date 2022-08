»Cerkev kot institucija mi ni blizu in želela bi si, da bi bila politično bolj nevtralna«

IZJAVA DNEVA

"Verska svoboda je ena izmed temeljnih človekovih pravic in tudi ustavno zagotovljena pravica. Vsakdo ima pravico do svobodne izbire ali neizbire vere ter njenega izražanja. Kot zagovornica in branilka človekovih pravic bom tako vedno zagovarjala tudi versko svoboščino in spoštovanje ljudi vseh veroizpovedi. Mnogi najdejo pri svetih mašah in molitvah svoj duševni mir in prav je tako, kot je tudi prav, da cerkev in duhovniki ljudem pomagajo. Pri tem imam izjemno lepo izkušnjo iz časa, ko sem bila predsednica Rdečega križa. Takrat sem zelo dobro sodelovala s Slovensko Karitas. Obe humanitarni organizaciji opravljata pomembno in še kako potrebno poslanstvo. Mi pa Cerkev kot institucija ni blizu in želela bi si, da bi bila politično bolj nevtralna. Cerkev mora tudi zato ostati ločena od države."

(Nataša Pirc Musar, odvetnica, nekdanja informacijska pooblaščenka in kandidatka za predsednico republike na prihajajočih volitvah, o ločenosti Cerkve od države: za spletni portal N1)