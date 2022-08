Marta Kos: »Cerkev je nepogrešljiv del civilne družbe«

IZJAVA DNEVA

"Vsi trije otroci v naši družini smo krščeni in birmani in smo dolgo hodili v cerkev, posebej veliko so v naši družini pomenili božič, velika noč in zlasti z maminim zavedanjem tudi Marijino vnebovzetje. Do Cerkve na slovenskem imam zato spoštljiv odnos, a seveda poznam tudi njene napake in težave. Cerkev se pod papežem Frančiškom trudi oprati svojih grehov preteklosti in se postaviti na zdrave temelje, kar je dobro. Kljub vsemu je Cerkev na slovenskem nepogrešljiv del civilne družbe, ki ljudem pomaga v različnih stiskah, posebej tudi na socialnem področju ali pa kadar zgolj potrebujejo tolažbo. Tolažbe pa je v teh težkih časih za vse ljudi odločno premalo, ljudje smo si premalo blizu in premalo smo solidarni med seboj. Epidemija covid-19 nas je oddaljila, upam, da nas sedanje razmere zbližajo. Vzemimo si čas za premislek o tem, da lahko naše spore in vojne preprečimo samo s stalnimi pogovori, sodelovanjem in razumevanjem in zelo pomembno – tudi z zaupanjem. Ločitev Cerkve in države je pomembna dediščina evropskega razsvetljenstva, katerega dediči smo. Koncept določa politično ločitev v odnosih med verskimi organizacijami in državo. Stopnja strogosti ločitve je v različnih državah različna, pač glede na zgodovino in družbene okoliščine. Francija, ki se strogo drži sekularnega načela laičnosti, je zame eden od zgledov te ločitve – saj se enakovredno nanaša na vse religije. Ta princip mi je blizu, ker državo in Cerkev ločuje kot instituciji, obenem pa predpostavlja spoštovanje vseh verskih prepričanj. Del takšnega spoštovanja je tudi skrb za vse kulturne spomenike, ki so vezani na zgodovino posameznih cerkva, saj gre praviloma za pomembna zgodovinska poglavja posameznih narodov."

(Marta Kos, podpredsednica stranke Gibanje Svoboda in kandidatka za predsednico republike na prihajajočih volitvah, o odnosu do Cerkve ter ločenosti verskih institucij od države; za spletni portal N1)