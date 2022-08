Amazon z novim prevzemom do vpogleda v domove

Freepik

Amazon ima bogato zgodovino kršitev na področju zasebnosti in varnosti, podjetje pa v ZDA lahko podatke brez naloga ali dovoljenja uporabnika posreduje policiji.

Eno izmed redkih področij, ki jih Amazon še ni scela osvojil, so domovi uporabnikov. Tam so delno prisotni z virtualnim asistentom Alexo, zdaj pa so naredili še korak naprej. Prevzeli bodo proizvajalca robotskih sesalcev iRobot in tako dobili neomejen dostop do množice tako ali drugače koristnih podatkov za prodajo drugih izdelkov.

Lahko se zgodi, da bodo s potencialnim monopolom in vprašljivimi praksami uničili konkurenčnost trga robotskih sesalcev, kar jim je že in jim bo verjetno še uspelo v številnih drugih panogah. Prevzem morajo sicer odobriti še regulatorji, a tudi ti ne slovijo ravno po blokiranju podobnih tehnoloških prevzemov.

Skratka, podjetje, ki že ima mikrofone in kamere v domovih uporabnikov (v zvočnikih, zvoncih in varnostnih kamerah), zdaj poskuša kupiti še podjetje, ki pozna obliko in vsebino domov.

