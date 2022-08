»Novinarstvo je močno načel Janša, ki je napovedal vojno medijem in jo tudi odločno vodil«

IZJAVA DNEVA

"Ravno ogorčenje volivcev nad mesarjenjem bivšega premiera Janeza Janše v medijih je bilo med pomembnimi razlogi, da so se volivci odločili množično podpreti Goloba v upanju, da bo njegov odnos do medijev popolnoma v duhu njegovih zahodnih liberalnih kolegov, daleč stran od aliberalnega Višegrada. Novinarstvo je močno načel Golobov predhodnik Janša, ki je napovedal vojno medijem in jo tudi odločno vodil. Del medijske krajine je instrumentaliziral in vpel v brezobzirno strankarsko propagando. Hrbtenicama novinarstva, STA in RTV Slovenija, je zadal težke udarce, katerih posledice se prenašajo na celoten ceh, ki ima seveda tudi številne druge strukturne težave, od prekarizacije do nepreglednega, hobotničarskega lastništva medijev. Slovenija je v zadnjih letih posledično zgrmela na lestvici svobode medijev."

(Novinar Uroš Esih v Delovi kolumni o medijski krizi v Sloveniji)