Poziv k reviziji in tožbam zaradi izplačila nadomestil neizrabljenega dopusta nekaterim nekdanjim ministrom

"Do takih izplačil je prišlo prvič, zato je nujno, da se o pravilnosti oblastnih ravnanj izrečejo neodvisni organi," opozarjajo v Pravni mreži za varstvo demokracije

V Pravni mreži za varstvo demokracije so prepričani, da ministri prejšnje vlade, ki so po koncu mandata prejeli nadomestilo za neizrabljen dopust, do nadomestil niso bili upravičeni. Vlado zato pozivajo, naj zoper ministre, ki so prejeli nadomestila, vloži tožbe, Računsko sodišče pa k reviziji vseh postopkov izplačil denarnih nadomestil.

Nekateri ministri in drugi državni funkcionarji pretekle vlade so si 1. junija, dan pred imenovanjem nove vlade, izplačali nadomestila za neporabljen dopust, smo poročali v Mladini. Za nadomestila so namenili okoli 230.000 evrov. Med nekdanjimi ministri so najvišja nadomestila prejeli Zdravko Počivalšek, Simona Kustec in Andrej Šircelj.

V Pravni mreži za varstvo demokracije so prepričani, da so odločbe o izplačilu nadomestil, ki jih je izdala vladna komisija za administrativne zadeve, vsaj pri izplačilih nekdanjim ministrom nezakonite. Ministri so tako prejeli plačilo, ki jim ne pripada, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Do takih izplačil je prišlo prvič, zato je nujno, da se o pravilnosti oblastnih ravnanj izrečejo neodvisni organi," so poudarili. Vlado tako pozivajo, naj zoper nekdanje ministre, ki so prejeli nadomestila, vloži tožbe zaradi ugotovljene ničnosti odločb za neizrabljen dopust. Računskemu sodišču pa predlagajo, naj opravi revizijo vseh postopkov izplačil denarnih nadomestil. Hkrati so Uradu za nadzor proračuna podali prijavo za uvedbo inšpekcijskega postopka zoper ravnanje omenjene vladne komisije.

Odločbe komisije so po prepričanju pravne mreže nične, saj je komisija kot pravno podlago za izplačila napačno navedla zakon o delovnih razmerjih. Zakon, ki sicer omogoča izplačilo denarnega nadomestila za neizrabljen dopust, po navedbah pravne mreže za ministre ne velja.

Kot so pojasnili, za ministre velja zakon o poslancih, ki možnosti izplačila nadomestil ne omenja. Tako poslanci kot ministri namreč niso v delovnem razmerju, pač pa opravljajo funkcijo.

Na Pravni mreži menijo, da ni pravne podlage za izplačilo nadomestil, zato pozivajo Vlado RS, naj zoper ministre vloži tožbe na ugotovitev ničnosti sporazuma oziroma odločbe za neizrabljen dopust, predlagajo Računskemu sodišču, naj opravi revizijo vseh postopkov izplačila denarnega nadomestila, podajajo prijavo Uradu RS za nadzor proračuna za uvedbo inšpekcijskega postopka zoper ravnanje Komisije Vlade RS, ki je izdala odločbe o upravičenosti do izplačila nadomestila.

Po njihovih navedbah so se sodišča v preteklosti, ko ni bilo izrecne določbe v zakonu o poslancih, občasno sklicevala tudi na zakon o delovnih razmerjih, vendar le v primeru, ko zakon o poslancih določenega področja ne ureja in je zato moralo sodišče zapolniti zakonsko praznino.

"V primeru izplačila odškodnine za neizrabljen dopust pa takšna analogija ni mogoča, saj zakon o poslancih celovito ureja pravico do dopusta, zato pravna praznina v tem primeru ne obstaja (...)," so poudarili.

Za druge funkcionarje, ki so prejeli izplačila, je potrebna dodatna analiza, saj njihov pravni položaj ni popolnoma enak položaju ministrov, so še zapisali pri pravni mreži.

STA je na Urad vlade za komuniciranje in Računsko sodišče naslovila vprašanja, če bosta pozivu pravne mreže sledila, odgovore še čaka.

Nadomestila je prejelo več kot 50 nekdanjih ministrov, sekretarjev in funkcionarjev. Med njimi so največ prejeli nekdanji gospodarski minister Zdravko Počivalšek za 55 dni neizkoriščenega dopusta (14.784 evrov), nekdanja ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec za 54 dni (13.437 evrov) in nekdanji finančni minister Andrej Šircelj za 30 dni (12.629 evrov). Na seznamu so med drugim tudi nekdanji notranji minister Aleš Hojs, nekdanji okoljski minister Andrej Vizjak, pa tudi nekateri nekdanji državni sekretarji, kot so Jelko Kacin, Damir Orehovec, Mitja Slavinec in Franc Kangler, smo prejšnji mesec poročali v Mladini.

