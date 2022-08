Največja vloga Johnnyja Deppa: žrtev

Ko so oboževalci Johnnyja Deppa zbirali denar za odpečatenje dodatnih dokumentov z neslavnega sodnega procesa, gotovo niso pričakovali, da bo njihova javna razgrnitev bolj kot Amber Heard v slabi luči prikazala Deppa. V dokumentih je npr. omenjeno, da Heard ob ločitvi ni zahtevala denarja, da so Deppovi odvetniki želeli uporabiti njene gole fotografije in še marsikaj.

Na Twitterju se je medtem zgodil the great unfollowing oz. množično zvezdniško odstranjevanje všečkov z zmagovite Deppove objave: tiho je izginila podpora Halle Berry, Belle Hadid in drugih.

Hecno je, kako se javno mnenje počasi preveša šele zdaj. Kako so se pred in med procesom milijoni ljudi odločili preslišati dejstva, ki so ga prikazovala drugače, kot se je želel kazati sam: od sporočila prijatelju, kako bi zažgal Heard in posilil njeno truplo, do dejstva, da je l. 2020 – ne po naključju – izgubil tožbo proti časniku Sun, ki je zapisal, da je pretepal ženo.

