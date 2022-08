»Svobodne volitve ne pomenijo, da morajo biti vsi kandidati izenačeni glede medijske pozornosti«

IZJAVA DNEVA

"Dejstvo, da imamo svobodne volitve, ki omogočajo tako aktivno kot pasivno participacijo kandidatov, še ne pomeni, da morajo biti vsi kandidati izenačeni glede medijske pozornosti. Tudi zreli mediji morajo opraviti selekcijsko vlogo in oceniti, kaj je odgovorno. Mediji ne morejo dati enakih možnosti resnim kandidatom in tistim, ki se predstavljajo s popolnoma bizarnimi idejami. Z lekarniško tehtnico nikakor ne gre meriti časa in števila besed vseh kandidatov v medijih. Javnomnenjske ankete, ki so se skozi politično realnost izkazale za verodostojne, ponujajo filter tudi za orientacijo medijev pri odločitvah, kako bodo obravnavali različne kandidate. Če imajo mediji opravka z marginalijami, lahko kandidata tako tudi obravnavajo – torej marginalno."

(Sociolog in profesor na FDV Samo Uhan o tem, da so predsedniški kandidati, ki na dosedanjih volitvah niso imeli možnosti za viden dosežek, večkrat izpostavili, da kampanja zaradi neenakovredne obravnave njihovih kandidatur v medijih ni bila poštena; via Večer)