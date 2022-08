»Več tehnologije ne pomeni avtomatično boljše družbe«

"Odrekli bi jim pravico do izobraževanja. Tehnologija, ki jo vpenjamo v družbo, dostikrat diskriminira in povzroča še večje neenakosti. Nekdo, ki si lahko privošči računalnik, lahko sodeluje pri pouku. Kdor ga nima, ne more, ker je njegova družina socialno deprivilegirana. Več tehnologije ne pomeni avtomatično boljše družbe, to je treba vedeti. Tudi digitalizacija šolstva ne bo avtomatično vodila v boljšo družbo, če se ne bo v procesu gledalo tudi na socialno-ekonomski status otrok, pa na kulturne dejavnike, spol, od kod prihajajo, ali imajo dostop do spleta … Hitrejše povezave in večje število računalnikov ne bodo koristili nikomur, če ne bomo zares strukturno, sociološko opazovali problemov, ki jih želimo rešiti. Čaka nas še veliko dela. A če tehnologijo sprejmemo kot medij in ji pripišemo ustrezno družbeno vlogo, imamo možnost za boljšo digitalno prihodnost."

(Katja K. Ošljak, asistentka na FDV, raziskovalka in ustanoviteljica Zavoda Vsak, o tem, da brez požrtvovalnosti prostovoljcev vsaj 2000 slovenskih šolarjev v času zaprtja javnega življenja ne bi moglo sodelovati pri pouku; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)