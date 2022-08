Svet gori, jejte meso!

Kmetijsko ministrstvo nadaljuje milijonsko promocijo mesa

Naše super meso

Na začetku avgusta je bila v Uradnem listu objavljena Odredba o Programu promocije sektorja pridelave in predelave mesa za obdobje 2023–2025. Odredba, ki jo je podpisala kmetijska ministrica Irena Šinko, napoveduje dvoletne promocijske dejavnosti, med katerimi bo med drugim »informiranje o mesu in promocija mesa in mesnih proizvodov iz sheme kakovosti ’izbrana kakovost’«.

Odredba se sklicuje na 11 let star zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, na leta 2018 sprejet strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov do leta 2025 in na marca letos sprejeto odredbo, s katero je prejšnji kmetijski minister Janez Podgoršek odločil, da se »sektor pridelave in predelave mesa za goveje, prašičje in perutninsko meso« vključi v promocijo sektorja mesa za obdobje 2023–2025.

Gre torej za tri stare akte, ki bi jih sedanja vlada lahko oziroma bi jih morala pretehtati. Vsaj, če resno misli z ohlapno zavezo v koalicijski pogodbi, ki se – tako jo je mo- goče razumeti, tudi če nimamo prebujne domišljije – nanaša na meso. Tam je zapisano, da bo vlada »z različnimi ukrepi čim več ljudi spodbudila k uživanju zdrave hrane po priporočilih medicinske stroke«.

Pričakovati je bilo, da bo vlada Roberta Goloba dejavneje priporočala zmanjšanje uživanja mesa, saj to postaja nuja ne le zaradi podnebnih sprememb, ampak tudi iz medicinskih razlogov. Golob je promocijo v tej smeri nakazal na enem od aprilskih predvolilnih soočenj, ko je dejal (in s tem razburil del javnosti): »Vsi govorimo o podnebnih spremembah. Kmetijstvo je zelo pomemben dejavnik. Živinoreja in konzumacija mesa je prevelika in samo en dan ali dva dneva brez mesa, če jih zares naslovimo, bodo rešili v kratkem času ravno to pomanjkanje krmil, pšenice za živinorejo v Sloveniji. Seveda moramo kmete ustrezno s subvencijami preusmeriti iz živinoreje, ne da jih pustimo na cedilu.«

A očitno bo šla promocija mesa pod Golobovo vlado v vnaprej določeni smeri in bo osredotočena na pomoč razširjeni mesnopredelovalni industriji, ne na promocijo manjše porabe mesa pri potrošnikih. »Pri izvajanju skupne splošne promocije mesa in informiranju o mesu imajo korist vsi proizvajalci posameznih kmetijskih proizvodov,« je zapisano v omenjeni odredbi. V prihodnjih dveh letih bo tako za različno promocijsko gradivo, prireditve in oglaševalske akcije – tudi na družabnih omrežjih Facebook in Instagram – namenjenih 2,1 milijona evrov, od katerih bo malo manj kot 850 tisoč evrov neposrednega prispevka državnega proračuna, preostanek bo s proračunske postavke, na kateri se zbirajo namenski prispevki sektorja.

Da v Sloveniji jemo preveč mesa, kažejo statistike (po nekaterih prebivalec Slovenije v povprečju na teden zaužije 550 gramov mesa, kar je več, kot priporoča Svetovna zdravstvena organizacija), vztrajno pa na to opozarja tudi Nacionalni inštitut za zdravje. Leta 2015 je Svetovna zdravstvena organizacija jasno sporočila, da prehranjevanje s klobasami, šunko in drugim predelanim mesom poveča možnost pojavitve raka na debelem črevesu, podobno naj bi bilo s pretiranim uživanjem rdečega mesa.

V ospredje pa prihaja še drug, podnebni vidik. »Hrana rastlinskega izvora ima v primerjavi s hrano živalskega izvora (meso in mleko) veliko manjši ogljični odtis, saj je živinoreja najpomembnejši vir izpustov toplogrednih plinov v kmetijstvu. Poleg tega velik del živinske krme prihaja iz držav, kjer zaradi pridelave te krme izsekavajo tropske gozdove, ki so najpomembnejši ponor CO2. Živinoreja (predvsem industrijska) je odgovorna tudi za slabšanje kakovosti voda in tal ter ima ključno vlogo pri zmanjševanju biotske raznovrstnosti,« pravijo pri Umanoteri. Opozarjajo, da »vse sodobne prehranske smernice v izogib kroničnim nenalezljivim boleznim (bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna bolezen) priporočajo usmeritev v potrošnjo več hrane rastlinskega izvora, predvsem stročnic, žit in zelenjave, ter v zmanjšanje potrošnje izdelkov živalskega izvora.«

Pri vsem tem je treba opozoriti, da zadnja leta kmetijsko ministrstvo promovira meso, hkrati pa ministrstvo za zdravje promovira zdravo prehrano. Oboje z javnim denarjem.