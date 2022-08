Kolapsologija – verjetnost družbenega razpada

IZJAVA DNEVA

"V svetu se razvija posebna veja študij o prihodnosti, imenovana kolapsologija, ki se ukvarja z verjetnostjo družbenega razpada zaradi podnebnih sprememb, pandemij in podobnih katastrof. Med najbolj znanimi avtorji s tega področja sta francoski agronom Pablo Servigne in biolog Raphaël Stevens. Njuna teza je, da obstaja razlika med rea­listi, ki dojemajo, da so nujne takojšnje spremembe socialno-ekoloških sistemov, da jih naredimo odpornejše in preprečimo katastrofalne posledice, in utopisti, ki menijo, da lahko delamo naprej tako, kot smo doslej."

"Arheologi poskušajo iz primerov kolapsa prejšnjih civilizacij analizirati, kdaj in kako bi se to lahko zgodilo tudi nam. Chris Begley v knjigi The Next Apocalypse: The Art and Science of Survival predvideva, da bo kolaps potekal po svetu zelo neenako in da bo poleg podnebnih sprememb zanj ključen način delovanja neoliberalnega kapitalizma, ki temelji na povečevanju ekonomske neenakosti. Begley predvideva tudi, da se bodo prihodnje pandemije širile izjemno hitro zaradi velike gos­tote prebivalstva in sprememb v naravnem habitatu, kjer je vse pogostejši preskok virusov z živali na človeka."

(Filozofinja Renata Salecl o tem, da bo kolaps potekal po svetu zelo neenako; via Delova Sobotna priloga)