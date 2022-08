»Janša je svoje privržence nagradil z RTV Slovenija. To je njegova največja zmaga.«

IZJAVA DNEVA

"Kar je bil v Ameriki splav, je bila pri nas nacionalka. Splav je bil desetletja bojišče kulturnega boja med levico in desnico, med demokrati in republikanci. Pri nas pa je bila to nacionalka (RTV Slovenija). Trump je desno volilno telo nagradil s prepovedjo splava. Janša pa je svoje privržence nagradil z nacionalko. To je njegova največja zmaga. To je njegova prepoved splava."

(Novinar, publicist in (zdaj že nekdanji) voditelj oddaje Studio City Marcel Štefančič, jr. o tem, da ni dovolj zgolj imeti oblast, temveč se mora tudi videti, da vlada; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)