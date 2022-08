Gre za prevzem oblasti

IZJAVA DNEVA

"Razumevanje delovanja družbe, ki temelji na takšnem puritanstvu, je še težje in zapleteno, ko gre za nedvomno napredno, državljansko ozaveščeno in družbeno aktivno skupino, ki se je posebno izkazala v dveletnem boju proti omejevanju človekovih pravic in poniževanju človeškega dostojanstva. Govorim o hladnosti, ležernosti in fatalizmu, ki spremljajo zdaj že povsem neverjetne akrobacije, ki jih izvaja desnica, da bi svoje like vtaknila na RTV in jih tam zakopala v rove, iz katerih bi potem lahko streljali na vse. Gre torej za prevzem oblasti - ta cilj je v glavnem že dosežen - in delovanje za Janšo na vseh frontah. Takšen odnos zagotovo izhaja iz prezira do Janševih medijev in vihanja nosu nad smradom, ki se iz njih širi – a tudi prezira do tistih, ki že leta opozarjajo, da je to realna nevarnost za družbo."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o motivih tistih, ki postavljajo vprašanja etike novinarjem, ki so pod novo vlado dobili državno službo; v Večerovi prilogi V soboto)