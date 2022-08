»RTV ne bo nikoli več taka, kot je nekoč bila«

IZJAVA DNEVA

"Velika abnormalizacija je to, da nas ta desni prepričujejo z navidez veljavnim argumentom, da so zdaj pač oni na vrsti, da delajo na RTV oz. TVS, isto sranje, kot so ga tako rekoč od pamtiveka delali ta levi. Velika abnormalizacija je to, da je bila desnica ves ta čas najglasnejši in skoraj edini - četudi najbolj nekompetentni in nekredibilni, subinteligentni, vulgarno obremenjeni kritik RTV - zdaj pa delajo natanko to, kar so sami očitali onim drugim. In da je zdaj zato vse v redu. Prej vi, zdaj mi."

"RTV ne bo nikoli več taka, kot je nekoč bila. Abnormalno bo normalno. Tudi ko bo nova vlada že nekako spravila skozi nov zakon o RTV. Tudi potem, ko bodo že nekako demontirali Urbanijo, Pirkoviča, Jadranko Rebernik, Možino, Whatmougha in programski svet. In to bo veliki finale velike abnormalizacije. "

(Kolumnist Marko Crnkovič o veliki abnormalizaciji na RTV; via Večerova priloga V nedeljo)