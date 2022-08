»RTV Slovenija že ima Borisa Tomašiča«

IZJAVA DNEVA

"Nacionalka v bistvu ne potrebuje Borisa Tomašiča. Ga že ima. Tam ga simbolizira in materializira Igor Pirkovič. Pozabite, da piše stihe za največjo stranko, pozabite, da mu največja stranka izdaja pesniške zbirke, in pozabite, da za največjo stranko piše scenarije prireditev. To je pač njegov hobi. Njegova obdejavnost. Ljubiteljski konjiček ob praznih nedeljskih popoldnevih. Težko pa boste pozabili njegovo genialno vodenje predvolilnega soočenja, ko mu je polovica gostov zapustila studio. Še težje boste pozabili njegov izjemen doprinos k razumevanju časa, ki ga živimo. On nam to nazorno pokaže vsake toliko časa v oddaji Utrip. Pred tednom dni je bil spet v formi. Na ironičen in posmehljiv način nam je pokazal, kdo je naš sovražnik. Kot to počne Boris v Kdo vam laže, Igor to udejanja v Utripu."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da so se pred časom propagandistični mediji zabavali ob ideji, kaj bodo levičarji naredili, ko bo Boris Tomašič prišel na nacionalko; via Dnevnik)