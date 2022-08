»Z Aleksandrom Čeferinom se nekajkrat na leto srečava na prijateljskem pogovoru«

IZJAVA DNEVA

"Prelomnica, ko sem se dokončno odločil, pa je bil Aleksander Čeferin. Z Aleksandrom se nekajkrat na leto srečava na prijateljskem pogovoru. Ko sem spremljal informativne oddaje, sem začutil, da je glede na dogajanje v državi napočil trenutek, ko nisem bil več miren. Rekel sem si, star sem 46 let, čez dvajset let, če bo vse po sreči, bi rad šel v pokoj in poskušal mirno živeti naprej. Potem pa sem pri sebi ugotovil, da se stvari ne odvijajo v smer, kot si želim. Želim pa si živeti v odprti družbi, ki spoštuje pravila, in da so pravila za vse vsaj približno enaka. Sam lahko naredim to, da nisem eden od kavčarjev, da ne sedim doma in se razburjam, kaj vse ni v redu. Vprašal sem se, kaj lahko dam politiki."

(Poslanec Gibanja Svoboda Dejan Zavec o tem, katera oseba je bila ključna, da se je odločil, da na listi Gibanja Svoboda kandidira za poslanca državnega zbora; v intervjuju za Delo)