Vroče stavkovno poletje

Danes je nov dan

Zdi se, da so se delavskim sindikatom končno (spet) razprla krila. V Združenem kraljestvu, kjer degradacija delavskih pravic že več let teče pod taktirko konservativcev, so letošnje poletje oklicali za Hot Strike Summer oz. vroče stavkovno poletje.

Člani različnih železniških sindikatov stavkajo za izboljšanje plač in delovnih pogojev ter se upirajo odpuščanjem. Odvetniki za kazensko pravo zahtevajo 25 % zvišanje državne pravne pomoči, saj nekateri med njimi trenutno prejemajo manj od minimalne urne postavke. Stavkali so tudi Amazonovi in poštni delavci, govori se o stavki učiteljev in medicinskih sester ...

Slovenski sindikati stavk še ne napovedujejo naglas, a jih skrbijo draginja, naraščajoča inflacija, cene energentov in hrane, nekateri pa tudi že oblikujejo zahteve. Ob tem nas veseli dejstvo, da je v ustanavljanju sindikat, ki bo združeval (povečini) prekarne delavce kulturnega in ustvarjalnega sektorja. Če se med njimi prepoznaš tudi ti, reši spoznavno anketo in se jim pridruži!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.