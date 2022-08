»Urbanija ni kos položaju direktorja televizije, svoje mesto dojema kot kraljevi prestol«

IZJAVA DNEVA

"Dejan Koban, montažer na RTV Slovenija, pri polni zavesti, zavedujoč se posledic besed, ki sledijo, z jezo in odločenostjo stati za vsemi svojimi kolegicami in kolegi, žrtvami napadov s strani vodstva RTV Slovenija, izjavljam: Uroš Urbanija ni kos položaju direktorja TV Slovenija. Svoje mesto dojema kot prestol francoskih kraljev, nacionalno medijsko hišo pa kot mali Versaj. Zaposlenim ukazuje, kako morajo govoriti in misliti. Od vseh zahteva lakajstvo. Če po občutju njegove gnade nekdo zavije na napačno pot, ga odstavi. Urbanija, RTV Slovenija ni in ne bo šahovsko polje in mi ne bomo nikoli vaši kmetje. Na tanki črti plešete pogubni ples in tudi iz najtišjih mišk gradite pogumneže, ki jih bo vedno več stalo nasproti vam. Šah mat ste si prizadejali sami. Nas se tako zlahka, kot si sami predstavljate, ne boste mogli nikakor znebiti. Proti vam, medijskemu eksekutorju! Pozivam vas, nemudoma, k odstopu."

(Dejan Koban, pesnik in montažer na RTV Slovenija, je na svojem profilu na Facebooku direktorja TV Slovenija Uroša Urbanijo pozval k odstopu)