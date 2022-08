VIDEO: Ivo Vajgl bi rad postal predsednik republike

Predsedniški kandidat Ivo Vajgl je poudaril, da predsednik republike ne sme skrbeti za lastne interese, lastno promocijo, cenene populistične efekte, temveč more delati za interese ljudi

Novinarska konferenca Iva Vajgla, na kateri je naznanil kandidaturo za predsednika republike. Ob naznanitvi so ga podprli nekdanji poslanec in publicist Franci Kek, sociologinja Spomenka Hribar, politolog Rudi Rizman in diplomat Iztok Simoniti. Pred uradnim začetkom kampanje odhaja na teren po 5000 podpisov državljanov.

"To je pomemben trenutek v mojem življenju. Imam podporo svoje družine in številnih prijateljev. Kandidaturo razumem kot alternativo drugim kandidaturam. Zanašam se na to, da ponujam vsebino. Drugačno vsebino kot konkurenti," pravi Vajgl, ki računa na uvrstitev v drugi krog volitev.

"Ponujam svoj ugled, ki sem si ga pridelal v desetih letih članstva v zunanjepolitičnem odboru evropskega parlamenta. Glede na izkušnje in zveze ocenjujem, da sem primeren za visoko funkcijo in čast, za katero se potegujem."



Ivo Vajgl,

kandidat za predsednika republike

Pri 79 letih velja za najstarejšega kandidata, ki je napovedal sodelovanje na letošnjih volitvah za predsednika republike. Kot pravi, mu bodo politične in življenjske izkušnje koristile v predsedniški tekmi, kjer po anketah javnega mnenja zaenkrat krepko zaostaja za vodilno trojico Natašo Pirc Musar, Anžetom Logarjem in Marto Kos. "Sem v dobri kondiciji, trdnega zdravja in jeklenih živcev, ko se okoli mene pojavi krizna situacija. Državljanom ponujam svoje dolgoletne izkušnje iz novinarstva, diplomacije in politike. Ponujam svoj ugled, ki sem si ga pridelal v desetih letih članstva v zunanjepolitičnem odboru evropskega parlamenta. Glede na izkušnje in zveze ocenjujem, da sem primeren za visoko funkcijo in čast, za katero se potegujem," je dodal Vajgl.

"Predsednik republike ne sme skrbeti za lastne interese, za lastno promocijo, za cenene populistične efekte, ampak more delati za interese ljudi, ki jih bo povezoval, solidariziral, z njimi sočustvoval in se veselil."



Ivo Vajgl

Celotno novinarsko konferenco si lahko ogledate v videu STA spodaj ...

