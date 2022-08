Golob: »Novinarji bodo tudi naprej prehajali v politiko. To ni problem.«

IZJAVA DNEVA

"Nobene težave nimam s tem, da nadzirate oblast. Bom pa povedal dve stvari. Meni je res težko, da je javna pohvala kogar koli nekaj, kar se obsoja. Meni je to nezaslišano. Jaz bom še naprej hvalil ljudi, za katere bom ocenjeval, da si pohvalo zaslužijo. Ker če bi malo več hvalili tiste, ki so to zaslužijo, bi bili boljša družba. Pa tudi, če je to novinar, ki ga pohvalimo. To je prvo. Drugo: novinarji ves čas prehajajo iz novinarstva v politiko, odkar imamo parlament. Tudi mi imamo dve poslanki, ki sta bili novinarki. Sta odlični poslanki. Verjamem, da bodo novinarji tudi naprej prehajali v politiko. To ni problem. Veste, kaj je huje? Ko politika prehaja v novinarstvo. Ko politika zlorabi – na primer – institucijo, v kateri smo danes, in tja nastavlja politike, ki sploh niso novinarji. To pa je točka, ki ji je treba narediti konec. In ji bomo."

(Predsednik vlade Robert Golob v oddaji Odmevi na TV Slovenija o tem, da je bil v zadnjem času velikokrat tarča kritik zaradi zaposlovanja novinarjev)