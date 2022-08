»Robert Golob bo moral poskrbeti za to, da bo slovenska javnost potešena«

IZJAVA DNEVA

"Razplet aprilskih volitev je edino mogoče interpretirati na način, da si velika večina državljanov in državljank želi normalizacijo družbe in življenja. V opozicijski SDS z napovedmi o seriji referendumov seveda vidijo zadeve drugače in bodo naredili vse, da se toksičnost ozračja dvigne do skrajne ravni, s čimer bi morda uspeli s tečajev vreči koalicijo. To je sicer imanentni cilj vsake opozicije, a dejstvo, da nenapisanega pravila o stotih dneh miru ne spoštujejo, je zgovorno. Nova stranka (oziroma prej gibanje kot stranka) Gibanje Svoboda je pravšnja tarča, ker gradijo na predpostavki, da se bo ponovila zgodba SMC. Notranje razklani in polni dvomov Socialni demokrati bodo morali hitro poskrbeti za umno vodenje in notranjo trdnost, v Levici pa za to, da jih kompromisi ne bi iztirili. Krizna obdobja in izredne razmere so čas preizkušnje in akcije. Največje breme pa leži na predsedniku vlade Robertu Golobu, ki bo moral poskrbeti za to, da bodo poslanci koalicije zadovoljni, koalicijski partnerji zadovoljeni, slovenska javnost pa potešena."

(Novinar Zoran Potič v Dnevnikovem komentarju o tem, da si večina želi normalizacijo družbe in življenja)