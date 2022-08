»Putinov cilj, po katerem se bo Zahod odrekel Ukrajini, se ni obnesel«

IZJAVA DNEVA

"Prihajajoči jesenski in zimski meseci bodo težki. V šestih mesecih vojne je EU pri sprejemanju najpomembnejših odločitev glede Rusije – kljub soliranju in izsiljevanju madžarskega premiera Viktorja Orbána – uspelo ohranjati enotnost. Podpora Ukrajini v javnem mnenju je še vedno trdna. Izjema je pravzaprav le levičarsko in desničarsko obrobje. Putinov cilj, po katerem se bo Zahod odrekel Ukrajini, ko bo postala očitna cena vojne in sankcij, se ni obnesel."

"Velika preizkušnja prihodnjih mesecev bo preskrba s plinom. Zaradi hitrega polnjenja skladišč, preusmeritve na druge dobavitelje in večje porabe drugih energentov črni scenarij, po katerem ne bi bilo dovolj plina za industrijo in ogrevanje stanovanj, postaja manj verjeten. Kljub temu bodo visoke cene energije, splošna draginja in gospodarske težave, ponekod grozi tudi recesija, imele tudi notranjepolitične posledice."

(Novinar Peter Žerjavič o veliki zimski preizkušnji za Evropo; via Delo)