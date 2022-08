Dolga leta nič, potem pa javni linč

Danes je nov dan

Še eno javno razkritje spolnih zlorab dokazuje, da so nasilneži povsod. Umetniška, kulturniška in intelektualna srenja se, ko se za nasilneža izkaže kdo od njih, znajdejo v zadregi. A če so šovinistična svinja, pedofil, spolni nasilnež in naci lahko Picasso, Polanski, Fabre in Heidegger, je gotovo kriv tudi kdo, ki se nas je dotaknil tukaj in zdaj; umetnik, javni intelektualec ali pa zgolj kdo, ki se je zasmejal naši šali na otvoritvi razstave.

Če to dejstvo sceni povzroča nelagodje, pa izven nje lahko služi kot dokaz, da so "vsi isti". Da so umetniki in intelektualci po definiciji izprijeni. Kot da je že samo ukvarjanje s svetom idej dokaz moralne zavrženosti.

Glasen molk, ki spremlja zlorabe, pritrjuje tej interpretaciji. Sprevržena dejanja posameznikov v kulturi in prosveti reakcionarnim silam služijo kot municija za politični obračun z naprednimi idejami. In tako bo, dokler bodo okostnjaki, ki jih je tja pomagalo stlačiti gledanje stran, padali iz omar na Instagramu.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.