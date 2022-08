Kazen za voditelja in urednico

Zakon o medijih določa, da se novinarjev položaj ne sme poslabšati zaradi izražanja mnenj, ki so skladna s profesionalnimi pravili, a natančno tega Uroš Urbanija ne upošteva

V torek so voditelja Dnevnika Saše Kranjca ob koncu oddaje Slovenska kronika podprli ustvarjalci programa. Ko se je voditelj poslavljal od gledalcev in gledalk, so v znak protesta stopili pred kamere, voditelj Odmevov Igor E. Bergant pa ga je objel.

© TV Slovenija

Še pred nekaj meseci nam je vladala politika, ki je prezirala medije in novinarstvo. Jasno je bilo, zakaj. Ni ji bilo všeč, kako so mediji poročali o njej, pa četudi bi moralo biti vsakemu politiku do tega, da so mediji profesionalni in avtonomni. Nadzor nad oblastjo lahko to naredi le boljšo.