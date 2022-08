Novinarka Kmetiča obtožuje, da jo je pred 25 leti spolno napadel

Zatiskanje oči

Katarina Keček

© Borut Krajnc

Pisalo se je leto 1997, ko je takrat še mlada novinarka POP TV Katarina Keček poročala o železničarski stavki v Ljubljani. Nekega dne se je odpravila na prometno ministrstvo, kjer so potekala pogajanja sindikalistov z vladno stranjo, in se s Slavkom Kmetičem, tedaj železničarskim sindikalistom, dogovorila za javljanje v živo. Skupaj sta se napotila proti snemalni ekipi, vstopila sta v dvigalo – tam pa jo je, tako trdi Kečkova, spolno napadel. O tem se je odločila spregovoriti 25 let kasneje.

»Nenadoma Kmetič v dvigalu pritisne znak stop in dobesedno skoči name,« je zapisala v Reporterju, kjer je prvič javno razkrila, kaj se ji je zgodilo. »V prvem trenutku sploh nisem dojela, kaj se dogaja, tako sem bila presenečena. Z enim korakom je bil sindikalist na meni, njegove roke so me zagrabile, poskušal me je poljubljati po obrazu in vratu.« Upirala se mu je in se nekako le rešila iz prijema, nato pa pobegnila iz dvigala. Kmalu zatem bi se morala s Kmetičem vklopiti v eter, a tega ni zmogla. O dogodku je obvestila tedanjo urednico, pokojno Špelo Šipek, in direktorja informativnega programa Tomaža Peroviča. O železničarski stavki ni več poročala.

Kljub napadu si Kmetiča ni upala prijaviti. Ker je bila mlada novinarka, se je bala za svojo kariero, bala se je njegove politične moči in javnega linča, ki bi ga bila lahko deležna. Podobno kot veliko žrtev spolnega nasilja se je bala, da ji nihče ne bo verjel.

Petindvajset let kasneje se je odločila spregovoriti. Kot pove, jo je k temu spodbudilo predvsem »tolčenje po prsih s krščanskimi vrednotami« dolgoletnega člana SDS, ki ga širša javnost danes najbolje pozna po izpadih na položaju programskega svetnika RTV Slovenija. Po njeni izpovedi je sledil napad nanjo iz medijskega konglomerata SDS. Na spletnem portalu Nova24TV so jo označili za »globoko ranjeno dušo«, saj je v mladih letih pristala med izbrisanimi, se ločila, doživela smrt lastnega otroka in ob tem še zbolela za rakom, in »poceni ’kanonfutr’«, ki se zdaj zlorablja za politične spletke.

»Pred 25 leti bi me doletelo isto, ampak se nisem čutila dovolj psihično močno,« pripomni Kečkova. »Danes se.« S podobno izkušnjo naj bi se doslej nanjo obrnili še dve ženski. Napoveduje, da bo proti medijem SDS vložila civilne tožbe, izkupiček pa namenila žrtvam spolnega nasilja. Te poziva, naj spolno nasilje vedno prijavijo na policijo.

Kmetič je njene obtožbe označil za »čisto laž in konstrukt« ter napovedal, da bo razmislil tudi o kazenski ovadbi. V SDS zadeve niso komentirali.

Pred leti smo poročali o primeru Marcela Koprola, nekdanjega drugega človeka stalnega predstavništva Slovenije pri Evropski uniji in direktorja vladne službe za evropske zadeve, ki so ga sodelavke obtožile spolnega nadlegovanja. Proti njihovi volji naj bi jih bil božal po rokah in ocenjeval njihove prsi. Janez Janša, tedanji predsednik vlade, je bil s tem po naših podatkih celo seznanjen, vendar ni ukrepal. Podobno so v SDS poskušali prikriti lanski primer direktorja občinske uprave Grosuplje in predsednika lokalnega odbora SDS Dušana Hočevarja, ki je bil deležen očitkov, da naj bi bil v preteklosti na delovnem mestu spolno nadlegoval članici SDS.