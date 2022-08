Kako izstopiti iz cerkve

Izstop predvideva dejanje apostazije, herezije ali shizme

Maša v Frančiškanski cerkvi v Ljubljani

© Borut Krajnc

Ustavno sodišče je junija odločilo, da lahko zakonsko zvezo sklenejo tudi istospolni pari in da lahko istospolna partnerja, ki živita v partnerski zvezi, pod enakimi pogoji kot zakonca različnega spola posvojita otroka. Na to odločitev so se s skupno izjavo odzvali v Svetu krščanskih cerkva in v Islamski skupnosti v Republiki Sloveniji.

»Na prvih straneh Svetega pisma, kot tudi v Koranu, beremo, da je Bog ustvaril človeka kot moškega in žensko in jima naročil, naj bosta rodovitna in naj skrbita za svoje potomstvo. Zato je za nas zakonska zveza skupnost enega moškega in ene ženske,« so zapisali v izjavi in dodali, da bi posvojitev otrok v istospolne skupnosti utegnila »povzročiti krizo identitete pri otroku«.

Ko so s podobnim pozivom predstavniki verskih skupnosti – izjema je evangeličanska cerkev – nastopili leta 2012 ob sprejemanju družinskega zakonika, so po spletu zakrožila navodila, kako izstopiti iz katoliške cerkve, med katere pripadnike še vedno sodi večina slovenskega prebivalstva.

Pripadniki katoliške cerkve sicer postanejo vsi, ki so deležni zakramenta krsta. Simbolne pripadnosti cerkvi, ki jo pomeni krst, ni mogoče izbrisati, mogoče pa je cerkev formalnopravno zapustiti.

Posameznik mora ob tem podati pisno prošnjo župniku v kraju krsta ali krajevnemu škofu in jo osebno podpisati. Prosilčeva identiteta je nato potrjena z veljavnim osebnim dokumentom, prosilec pa je povabljen na osebni pogovor. Če pristojna oseba ugotovi, da prosilec vztraja pri svoji zahtevi oziroma se vabilu ne odzove v 15 dneh, se njegov izstop vpiše v krstno knjigo.

Pri tem velja omeniti, da osebo, ki je izstopila iz cerkve, doletijo tudi posledice: zadene jo kazen izobčenja, izstop predvideva dejanje apostazije, herezije ali shizme. Med drugim ne more biti več krstni ali birmanski boter in ne more biti cerkveno pokopana, če se pred smrtjo ne spokori.

Vsaka župnija domnevno vodi posebno knjigo za izstope iz katoliške cerkve, število izstopov pa se ob koncu leta vpiše v obrazec verske statistike. Slovenska škofovska konferenca sicer ni hotela razkriti, koliko izstopov iz cerkve je zadnja leta. Tega podatka ne navaja niti v sicer precej obširnih letnih poročilih.