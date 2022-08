»Prvi v zaporu pristanejo pisatelji, pesniki in novinarji«

IZJAVA DNEVA

"Moč besede je razvidna v primeru Volodimirja Zelenskega in njegove ubeseditve ukrajinske situacije, v tem, kako nagovarja vsako državo posebej, da bi vzbudil razumevanje skozi njihov zgodovinski kontekst, njihove izkušnje. Še en tak primer je Salman Rushdie in nedavni napad nanj. Motiv je bilo zgolj to, kar je prelil na papir. Pred nekaj meseci sva se srečala v Washingtonu, sedeli smo v kavarni in pomislila sem, da je razpisana nagrada za njegovo glavo ter da nad njim še vedno visi fatva, on pa pod zvezdami sproščeno večerja in poka šale. Tisti večer sem večkrat pomislila, kako pogumen je. Seveda je pero ostrejše kot meč. Pisatelji, pesniki in novinarji najprej pristanejo v zaporu, ko se situacija zaostri. Prvo, kar avtoritarna oblast hoče, je poteptati informacije, besede, in pesnikov se boji najbolj."

(Ameriška pesnica in aktivistka Carolyn Forche o moči besede; v intervjuju za STA)