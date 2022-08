Po sušah poplave?

Bikerhiker75 / Wikimedia Commons

Presahnjene reke in nizke gladine jezer letos niso redkost. Z veliko sušo, ki za sabo pušča opustošenje, se ne soočamo samo v Sloveniji. Četudi se zdi nemogoče, bodo morebitne jesenske poplave kmalu predstavljale še večjo težavo.

Znanstveniki v Združenem kraljestvu so ob opazovanju težko pričakovanega dežja ugotovili, da tla po težki suši niso vpila vode, temveč je ta zastajala na površju. Zemlja in njena mikroflora sta se ob dolgotrajni suši spremenili v beton. Na veliko nevarnost poplav opozarjajo tudi v Kaliforniji. Če se črni scenariji uresničijo, bo pod vodo cela država, finančne posledice pa bi bile lahko najhujše v zgodovini naravnih nesreč.

Tudi slovenski klimatologi nad situacijo niso presenečeni. Prilagoditve in ukrepe moramo začeti izvajati čim prej, saj ni pričakovati, da v prihodnjih letih vročine ne bo. Podnebna kriza, ki jo bomo težko zaustavili, dokler kapital diktira razvoju in usmeritvam zelene politike in gospodarstva, nas že tepe – in še nas bo.

